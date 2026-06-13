¿Cuál es el origen del nombre “Knicks” y cuál es su vínculo con la ciudad de Nueva York?

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A los Knicks de Nueva York tan solo lo distancian una victoria para ser los campeones de la NBA de la temporada 2025/26.

En la actualidad existen tres de los once equipos que fundaron la NBA (bajo el nombre Basketball Association of America) en 1946. Los Boston Celtics, los Philadelphia Warriors (actuales Golden State Warriors), y los Knicks de Nueva York. Pese a ser fundadores los Knicks apenas han asistido a cinco finales, incluyendo la presente, su primera desde 1999, y en dos ocasiones se han titulado (1970 y 1973).

Aunque es uno de los equipos más populares, también es cierto que son pocos los aficionados del baloncesto que conocen el significado del término “Knick”, y su íntima relación con la historia de la ciudad de Nueva York y sus primeros habitantes: neerlandeses que llegaron en la década de 1620.

Ee este video te explicamos el motivo e inclusive otras curiosidades más.

Por Gerónimo Maneiro González | @geronimomaneiro