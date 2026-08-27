Retiran a ganador del Florida Derby (G1) para convertirlo en semental

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El óvalo norteamericano despide a una de sus figuras más veloces de los últimos años. El calificado purasangre Tappan Street concluyó su etapa pistera de manera definitiva. Sus conexiones oficiales confirmaron su retiro de las pistas y su incorporación inmediata a la industria de la cría como reproductor para la temporada de montas de 2027. El talentoso corredor cumplirá su nuevo rol en las prestigiosas instalaciones de WinStar Farm, en Versailles, Kentucky.

Un regreso triunfal a la cuna del hipismo norteamericano

El destino del hijo del extraordinario semental Into Mischief estuvo ligado a este prestigioso Farm desde sus inicios en las subastas. Adquirido por un precio de un millón de dólares como yearling en Fasig-Tipton Saratoga por una sociedad integrada por el propio WinStar Farm, CHC Inc. y Cold Press Racing, el nieto materno de Distorted Humor ratificó su valor en la pista.

Su campaña pistera estuvo bajo la preparación del entrenador líder Brad Cox. El preparador recordó el potencial de su expresentado tras el anuncio oficial de su retiro: «Tappan Street nos demostró desde el primer día que era un atleta excepcional. Su triunfo en el Florida Derby sobre el campeón Sovereignty fue un logro único». Aquella tarde en Gulfstream Park, el veloz corredor cubrió los 1,800 metros en un tiempo de 1:49.27, el registro de nueve furlongs más rápido para un tresañero en ese óvalo durante esa temporada.

La campaña de Tappan Street

Los registros oficiales de la plataforma Equibase avalan la efectividad de este valioso prospecto en las pistas de Estados Unidos:

Starts (Salidas): 6 presentaciones públicas.

6 presentaciones públicas. Firsts (Victorias): 3 triunfos, incluido el prestigioso Curlin Florida Derby (G1) de 2025.

3 triunfos, incluido el prestigioso de 2025. Seconds (Segundos): 1 subcampeonato en el Holy Bull Stakes (G3).

1 subcampeonato en el Holy Bull Stakes (G3). Thirds (Terceros): 0.

0. Earnings (Dinero producido): $677,900 dólares en premios totales para sus propietarios.

El purasangre, criado en Kentucky por las tierras del Blue Heaven Farm, no participará más en pruebas públicas tras sufrir lesiones previas en su vida útil, incluida una fractura condilar que le impidió disputar el Kentucky Derby. Los directivos de WinStar Farm anunciarán el costo de su stud fee (servicio de monta) para la temporada de reproducción 2027 en una fecha posterior. El pedigree del campeón combina velocidad y resistencia sobre el cruce de Into Mischief en la matrona Virginia Key.