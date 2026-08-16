La Rinconada: Estos son los retirados de la reunión N°32 del 16-08-2026

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El domingo de 16 de agosto, a partir de la 1:00 de la tarde en el hipódromo La Rinconada, se tendrá la reunión número 32, con una emocionante programación que trae 13 competencias parejas, entre ellas: El Clásico República Bolivariana de Venezuela GI, último paso de la Triple Corona para potros nacionales de tres años en distancia de 2.000 metros donde correran seis participantes.

La Rinconada: Retiros Ejemplares Jornada 32

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), publica un último listado de los ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.Hasta los momentos, se ha presentado un ejemplar retirado al momentos de la siguiente publicación.

Los ejemplares retirados hasta los momentos son:

10 carrera #4 Milagro del Valle Condritis aritenoides izquierdo