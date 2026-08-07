Jockey venezolano gana en días seguidos y acecha el liderato en Estados Unidos

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El hipódromo de Delaware Park presentó este viernes por la tarde una atractiva cartelera de nueve carreras. El jockey profesional venezolano Cipriano Gil sobresalió entre los jinetes ganadores de la jornada gracias a una impecable actuación en la octava prueba. Con este éxito, el criollo sumó un nuevo triunfo en días consecutivos en el mismo óvalo, donde consolida su segundo lugar en la estadística de carreras ganadas del meeting.

Estados Unidos: Cipriano Gil brilla en Delaware Park

La victoria de Cipriano Gil aconteció en la octava competencia de la tarde. La prueba fue un Claiming con una bolsa de 16,000 dólares, reservado para potras y yeguas de tres y más años. El desafío contó con un recorrido de 1,200 metros sobre la pista de arena y reunió a un total de seis competidoras.

El triunfo del jinete venezolano llegó sobre los lomos de All I Do, una potra que entrena Michael Simone y defiende los colores del propietario John Fanelli. La ganadora detuvo los cronómetros en un tiempo oficial de 1:12.18. Las punteras marcaron parciales veloces de 22.58 segundos para los primeros 400 metros, 46.16 segundos en la media milla y 59.14 segundos en los 1,000 metros. Gil ejecutó un potente remate de 13.04 segundos en el tramo final para asegurar la foto.

Dividendos y rendimiento en la temporada

La hija del semental Win Win Win en Bella Tormenta, por Flashstorm, nació en Florida el 23 de febrero de 2023. En las taquillas de apuestas, la corredora devolvió dividendos de 5.60 dólares a ganador, 2.60 dólares a place y 2.10 dólares a show. Con este resultado, la tresañera alcanzó su tercer triunfo en apenas seis presentaciones públicas y acumuló 36,000 dólares en premios producidos para su establo.

Para Cipriano Gil, este logro representa su segunda victoria en los últimos diez compromisos que firmó en el circuito de Delaware. El profesional venezolano acumula ahora 26 triunfos en 129 montas durante el actual meeting. Gracias a este ritmo ganador, el fusta criollo se mantiene como el escolta inmediato del líder de la tabla de posiciones, el experimentado jinete mexicano Paco López.