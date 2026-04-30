Gaceta Hípica presenta el programa completo de Churchill Downs con el Kentucky Derby 2026 y sello venezolano

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Por Andrea Matos Viveiros

La Gaceta Hípica de esta semana incluye el programa completo de Churchill Downs y los pronósticos más precisos para la gran cita del 2 de mayo.

Análisis, pronósticos y cobertura total

La Biblia del hipismo ofrece información estratégica, favoritos, estadísticas y retrospectos clave para acertar en la carrera más importante del calendario internacional. Además, incorpora todas las competencias del circuito, brindando una visión integral para los aficionados.

Christopher Elliott: debut con historia

Uno de los focos está en Christopher Elliott, joven promesa que hará su estreno en el Derby con el ejemplar Right to Party. Hijo del legendario Stewart Elliott, busca seguir sus pasos en la misma pista donde su padre alcanzó la gloria.

Presencia venezolana en la élite

El talento criollo vuelve a destacar con figuras como Javier Castellano y el entrenador Gustavo Delgado, quienes competirán con el ejemplar The Puma, uno de los aspirantes más sólidos del evento.

No te pierdas esta edición de Gaceta Hípica, a la venta ya en todo el país, con la información del Derby y las principales carreras para vivir al máximo la “Carrera de las Rosas”.