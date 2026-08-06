Corre la voz: Entérate del dato más sonado para decidir su victoria en la tercera válida de la R31

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La emoción del hipismo se vivirá este domingo 9 de agosto con la trigésima primera reunión, la cual ofrece una cartelera de 13 competencias que incluye el Clásico General Joaquín Crespo (GI), tercer y último paso de la Triple Corona de yeguas.

La precisión en el análisis constituye el activo más valioso. En el tablero del 5y6, una yegua importada clave funge como el ancla necesaria para que el apostador optimice su inversión al sellar el boleto.

Como es costumbre en el hipismo, los nombres de los favoritos circulan con rapidez. Son ejemplares que llegan con un objetivo claro: asegurar buenos dividendos.

Información más regada:Yegua Importada 5y6 La Rinconada Datos hípicos

La décima competencia, tercera válida para el juego de las mayorías reúne a un lote de yeguas nacionales e importadas de tres años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.400 metros.

En este escenario, la tresañera foránea Fatima Blush (USA) saltará a la pista con el número 1 en su gualdrapa y regresa a la arena caraqueña tras 70 días sin correr.

Asimismo, estará con Jaime “Pocho” Lugo sobre los estribos y preparada por Riccardo D’Angelo, al mismo se destaca como la primera favorita para la revista Gaceta Hípica.

En su última actuación pública, la nacida en Kentucky fue capaz de ganar con 13 cuerpos largos de ventaja para el tiro de 1.500 metros.

Prueba para un buen dividendo: 5y6 Yeguas 07 participantes importadas

Fatima Blush (USA) es el nombre que domina las conversaciones entre la afición. Su candidatura despierta una expectativa inmensa en las horas previas a la jornada, al punto que muchos lo catalogan como la información más regada para el 5y6 dominical.

La yegua saltará a la arena de Coche en la terceraa válida con una misión clara: Lograr una buena partida que será de adrenalina pura y así buscar un nuevo triunfo en la presente temporada 2026.

Tras esta designación popular, la mirada de los hípicos se posa sobre la pupila de D’Angelo, la cual se espera la concreción del gran acierto que todos buscan.