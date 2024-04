Aquí el Best Bet y los Tips para Keeneland 05-04-2024

Este viernes es el Opening Day, día inaugural de uno de los más prestigiosos y esperados encuentros hípicos de Estados Unidos, el Hipódromo de Keeneland abre sus puertas con el programa antesala del Blue Grass Stakes (G1) del próximo sábado 6 de abril en el óvalo hípico de Louisville y con 1 Millón de Dólares en premios por repartir.

Este vernes 5 de abril Keeneland ofrece un excelente programa de 10 carreras con tres pruebas selectivas, el Lafayette Stakes de $400.000 a la altura de la sexta carrera, luego en la octava el Transylvania Stakes (G3) de $400.000 y en la novena carrera el Ashland Stakes (G1) de $600.000, prueba clasificatoria al Kentucky Oaks y donde reaparece la campeona dosañera Eclipse Award Just F Y I con la monta de su jockey habitual, Junior Alvarado.

En la jornada se han dispuesto cuatro competencias sobre pista de grama y las seis restantes sobre la pista principal de arena. El programa tiene un promedio de 11,1 inscritos por carrera y su inicio está pautado para la 1:00 pm. En la jornada se ha incluido el popular juego del Pick Six, que en Keeneland tiene un factor multiplicador mínimo de $1. La primera válida para el Pick Six será la quinta carrera, cuya partida fue fijada a las 3:08 pm.

Aquí detallamos nuestros seleccionados para las seis carreras válidas del Pick Six de Keeneland, cuya selección funciona igualmente para el Late Pick Five, Late Pick Four y los Pick Three y Daily Doubles programados dentro de esas seis competencias, que incluyen tres stakes.

Quinta Carrera. 7. Everything Bugs Me. Sensacional debut en milla sobre superficie de grama en Delmar, nos luce fuerte rival. 11. Swan Cove. Del Godolphin con Junior Alvarado y de Bill Mott, la misma trilogía de Cody´s Wish. 12. Priscilla´s Cove. El jockey es especialista en la grama de Keeneland, puede sorprender.

Sexta Carrera. 3. Doncho. El hijo de Mo Town ha lucido soberbio en sus dos presentaciones, ligaremos que extienda su invicto. Correrá como nuestro Best Bet del viernes 5 de abril en Keeneland.

Séptima Carrera. 4. Sam´s Treasure. Bien trabajada, lo ha hecho bien con el astro boricua John Velázquez, nos agrada mucho. 9. Amor Fati. Pupila de José Francisco D´Angelo a la que tienen en alto concepto, debe decidir. 6. Streaming Now. Corrió en Saratoga contra Brightswork, puede acordarse.

Octava Carrera. 7. Lord Bullingdon. Otra monta del gran Johnny V. con mucha oportunidad de sorprender. 6. First World War. Anda transformado y puede continuar en ascenso. 1. Oscar´s World. Todas las pelea y el jockey también, mejor no subestimarlo. 8. Musical Act. Viene de un segundo en la Jumeirah Classic de Meydan y monta Dettori para el Godolphin.

Novena Carrera. 6. Just F Y I. Es la campeona invicta y va a su primera presentación como tresañera, debe mostrar su gran clase. 8. Jody´s Pride. La archirrival de la campeona Just F Y I, viene de buena demostración en Aqueduct. Línea Doble.

Décima Carrera. 2. Hidden Presence. Tres segundos lugares y tres terceros en seis actuaciones, tiene como derrotar al grupo. 9. Justdeny. Lo hizo muy bien en Keeneland con Sáez el año pasado y las hijas de Justify están dando la hora en carreras de alto nivel. 7. Mizoula. La tienen en alto concepto en su establo y montaron a Irad, mejor la incluimos.

En resumen, esta es la combinación recomendada para el viernes 5 de abril en Keeneland:

5a) 7-11-12

6a) 3

7a) 4-6-9

8a) 1-6-7-8

9a) 6-8

10a) 2-7-9