XII Abierto Lagunita Country Club reúne a lo mejor del golf nacional e internacional

Del 14 al 20 de septiembre de 2026, las instalaciones del Lagunita Country Club albergarán la XII edición del Abierto Lagunita Country Club – Copa Amos Global Energy, uno de los torneos más destacados del calendario golfístico en Venezuela y la región.

El certamen cuenta con el aval de la Federación Venezolana de Golf y la PGA de Venezuela, además de ser válido para el ranking nacional y el World Amateur Golf Ranking (WAGR).

Bolsa de premios

Este evento contará con una bolsa de 40.000 dólares en premios para la categoría profesional. El torneo reunirá a las principales figuras del ranking nacional, talentos internacionales y golfistas criollos consolidados en el exterior. Entre la representación de la PGA de Venezuela, destacan los cinco mejores del ranking oficial:

Miguel Martínez

Denis Meneghini

Richard Rojas

Víctor Alarcón

Cipriano Castro

A la representación profesional se sumará la cuota internacional proveniente de Colombia, con nombres como Gabriel Cadena, Jaime Clavijo y Nicolás Rubio. Asimismo, resalta la participación de George Trujillo, reconocido como el único venezolano en ganar dos veces consecutivas el Abierto de Venezuela.

Talento amateur de alto nivel

El segmento amateur estará encabezado por Virgilio Paz, único campeón amateur del Abierto de Venezuela, junto a promesas como Andrés García, Andrés Martínez y Alberto Torrealba.

También competirán figuras de amplia experiencia y trayectoria en el golf nacional, entre ellos:

Raúl Sanz

Edgar Zea

Juan Hurtado

Gabriel Restrepo

Ricardo Lyon

En la categoría femenina, la competencia estará liderada por exponentes locales como Claudia Perazzo, acompañada por las juveniles Marcela Marote, Sofía García y Ana Elisa de Sousa.

Calendario de la semana del torneo (14 al 20 de septiembre)

El XII Abierto Lagunita Country Club presenta una programación continua durante toda la semana:

Lunes 14 de septiembre: Gira Nacional de Caddies.

Martes 15 de septiembre: Torneo Invitacional de Damas (con más de 100 jugadoras en cancha).

Miércoles 16 de septiembre: Tradicional ProAm.

Jueves 17 al domingo 20 de septiembre: Campeonato Final que reunirá a profesionales y amateurs.

Ficha Técnica del Evento