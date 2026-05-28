Trabajo entre la Fundación UEFA y el deporte venezolano beneficia a escuelas infantiles en Caracas

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En un esfuerzo conjunto por fortalecer el deporte base en Venezuela, el gerente deportivo Agustín Rodríguez Weil y el director de la organización social Deporte para el Desarrollo, Héctor "Papelón" González, realizaron la entrega de donativos de material deportivo otorgados por la UEFA Foundation (Fundación UEFA) a escuelas de fútbol infantil locales.

Las dos primeras instituciones beneficiadas en esta fase de entregas cuentan con profundas historias de resiliencia comunitaria. La primera es la Escuela Rafael Giralt, ubicada en la urbanización Vista Alegre, la cual nace como sucesora del popular club Madeirense. Se mantiene activa hoy en día gracias al incansable esfuerzo de su entrenador, Jonathan Giralt. Por su parte, la escuela Villa Dorada (Petare) también recibió donativos. Esta institución ha sobrevivido por más de dos décadas en la cancha del sector Villa Esperanza, la cual ha sabido sobreponerse al peligro de las invasiones en el sector y ha sido sostenida por la dedicación de su entrenador, Iván Torres.

"Un placer contar con el aporte de una de las organizaciones deportivas más importantes del mundo para apoyar a las bases del deporte venezolano. Es un placer y además una responsabilidad muy grande que queremos hacer valer", asegura Agustín Rodríguez Weil, gerente deportivo con experiencia en el sector público, privado y cronista del fútbol venezolano con “Memorias de nuestro balompié”.

Por su parte, Héctor "Papelón" González destacó el valor social de la iniciativa: "Desde deporte para el desarrollo celebramos este tipo de actividades que brindan oportunidades a jóvenes. La idea es seguir haciendo otras acciones que ayuden al talento venezolano y que fortalezcan el tejido social comunitario con impacto sostenible".

Estas entregas marcan el inicio de un cronograma de donaciones respaldado por la “Fundación UEFA”, el cual contempla beneficiar a más escuelas infantiles en el territorio nacional.