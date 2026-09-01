¿Qué piensa Hansi Flick del fichaje de Gabriel Jesús para Barcelona?

Suscríbete a nuestros canales

En el mismo día que Barcelona ganó y gustó en el Spotify Camp Nou, con la goleada 5-2 ante el Rayo Vallecano por la tercera jornada de LaLiga, se conoció que a ese vestuario se uniría un nuevo nombre: Gabriel Jesús.

Sí, el delantero brasilero formará parte de la escuadra culé para la campaña 2026-27, luego de que la oncena azulgrana concretara un acuerdo con Arsenal para el traspaso del jugador por un valor de 10 millones de euros.

Como era de esperarse, este movimiento trajo muchísimas sorpresas y comentarios, dado que no estaba en los planes del equipo, quien originalmente tenía como prioridad a Julián Álvarez y la negación del Atlético en negociar frenó la posible operación para este mercado de fichajes.

Ahora bien, en medio de lo que ya es un fichaje conocido para Barcelona, Hansi Flick optó por dar su opinión a la nueva incorporación.

¿Qué dijo Hansi Flick sobre Gabriel Jesús?

El entrenador alemán valoró el nuevo refuerzo para su plantilla, en una zona de ataque que sufrió algunos cambios para la campaña, tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferrán Torres.

Al ser consultado por los problemas físicos que ha atravesado el atacante brasilero en el pasado, el estratega comentó que ahora mismo su situación es otra y lo ve bien.

"Sí, viene de lesiones, pero todo está bien. Me gusta como juega, encaja con nosotros, en nuestro estilo. Agradezco a Deco porque, de nuevo, ha hecho un trabajo fantástico", dijo.

Unas palabras que llegan de Hansi Flick para aceptar a Gabriel Jesús como su nuevo jugador, que tendrá como una de las variantes importantes de Barcelona en la faceta ofensiva.