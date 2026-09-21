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Cinco años de prisión: el problema judicial que enfrenta Granit Xhaka

El capitán de Suiza debe responder ante la justicia por un caso relacionado con la pandemia

Por

Yennifer Daniela Arias
Lunes, 21 de septiembre de 2026 a las 10:32 am
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Cinco años de prisión: el problema judicial que enfrenta Granit Xhaka
Foto: AP

La carrera de Granit Xhaka suma ahora un episodio lejos de las canchas. El actual mediocampista del Sunderland queda vinculado a una investigación de las autoridades suizas por la presunta obtención de un certificado Covid falso.


El caso está en manos de la Fiscalía de Lucerna, que abre un procedimiento para determinar qué ocurrió y convoca al futbolista a declarar a comienzos de octubre, según informa el diario suizo Blick.


La investigación se relaciona con los certificados utilizados durante las restricciones sanitarias de la pandemia y busca establecer si el jugador incurre en alguna responsabilidad por los hechos.

Una posible condena de hasta cinco años


El expediente adquiere especial relevancia por las consecuencias que podría afrontar el futbolista en caso de que la justicia determine su culpabilidad. De acuerdo con la información de Blick, la legislación contempla una pena de hasta cinco años de prisión para este tipo de hechos.

Sin embargo, Xhaka conserva su presunción de inocencia mientras el proceso permanece abierto y las autoridades no establecen una conclusión definitiva. Por ahora, el centrocampista debe comparecer ante la Fiscalía y aportar su versión sobre el caso.

El futbolista evita entrar en detalles


Después de su último partido, Xhaka recibe preguntas de la prensa sobre la investigación, pero opta por no profundizar en el asunto.


"No tengo ningún comentario que hacer al respecto. Hoy he jugado al fútbol y eso es lo que me importa en este momento. He pasado por cosas peores", responde el capitán suizo, mientras continúa su actividad con el Sunderland, el futbolista queda a la espera de su comparecencia ante las autoridades de Lucerna.

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