Éxito en la cancha, caos en las oficinas: El colapso de los Vancouver Whitecaps

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Los números en la tabla de posiciones cuentan una historia de gloria: segundos en la Conferencia Oeste, finalistas de la MLS Cup 2025 y vigentes campeones de Canadá. Sin embargo, tras la cortina de los triunfos deportivos y la llegada estelar de Thomas Müller, los Vancouver Whitecaps FC luchan por su propia supervivencia en la Columbia Británica.

Una economía "insostenible"

Resulta difícil de creer que un equipo que promedia más de 20,000 aficionados por partido sea, financieramente, el eslabón más débil de la liga. El problema radica en la estructura del negocio: el club apenas recibe el 12% de los ingresos por taquilla en el BC Place. Esta asfixiante limitación los posiciona como el equipo con menos beneficios de toda la Major League Soccer, convirtiendo cada "llenazo" en una oportunidad perdida de crecimiento.

Sin hogar y a la venta

La incertidumbre inmobiliaria es el factor crítico. El contrato de arrendamiento de su estadio actual expira al finalizar este 2026 y, a día de hoy, no existe un acuerdo de renovación ni planes concretos para una nueva infraestructura propia.

Ante este panorama, el grupo propietario (que incluye a figuras como Steve Nash) puso el equipo en venta en diciembre de 2024. Tras 16 meses de negociaciones con más de 100 partes interesadas, la directiva ha admitido que no ha surgido ninguna oferta viable que garantice la permanencia del club en Vancouver bajo las actuales condiciones económicas.

El fantasma de Las Vegas

El rumor que más asusta a los seguidores se ha vuelto una posibilidad real: la mudanza a Las Vegas. Según informes recientes, un comité especial de dueños de la MLS ya ha discutido la reubicación de la franquicia a la "Ciudad del Pecado". De concretarse, sería la primera reubicación en la MLS desde 2006, cuando los San Jose Earthquakes se mudaron para convertirse en el Houston Dynamo.

La respuesta de la comunidad no se ha hecho esperar. Bajo el lema #SaveTheCaps, miles de aficionados han tomado las calles y las gradas para protestar contra lo que consideran una traición a la identidad futbolística de una ciudad que respira este deporte desde 1974.

El Factor Müller

Mientras tanto, en el césped, Thomas Müller sigue cumpliendo. Con goles y asistencias que mantienen al equipo en la pelea por el liderato, el alemán es el rostro de un equipo que, irónicamente, nunca ha sido más fuerte deportivamente. "Estaremos de vuelta en la final", prometió Müller tras caer en 2025 ante el Inter Miami de Messi. La gran pregunta ahora es: ¿en qué ciudad jugarán esa final?

El reloj sigue corriendo. Con el contrato del estadio expirando y la presión de la liga por resolver la situación "insostenible" de Vancouver, los próximos meses definirán si los Whitecaps siguen siendo el orgullo de la costa canadiense o el nuevo espectáculo de neón en el desierto de Nevada.