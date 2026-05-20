Los principales candidatos sudamericanos para llevarse el Balón de Oro del Mundial

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El Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca de su pitazo inicial. Aunque Chile no logró sellar su clasificación para el torneo de este verano, la expansión a 48 selecciones y un calendario de 104 partidos garantizan un despliegue de fútbol de altísimo nivel para disfrutar desde la barrera.

Las selecciones de Sudamérica también ocupan un lugar central en las apuestas del Mundial, con Brasil y Argentina posicionadas entre las grandes favoritas para alzar el trofeo. Al mismo tiempo, las máximas figuras del continente figuran como candidatos principales para llevarse el mayor reconocimiento individual de la cita mundialista.

El Balón de Oro se otorga al mejor jugador del Mundial y, de las doce veces que se ha entregado, en siete ocasiones ha quedado en manos de un sudamericano. Es uno de los honores más prestigiosos que un futbolista puede recibir, y estas son algunas de las estrellas de nuestra región con posibilidades reales de ser galardonadas en 2026.

Lionel Messi, Argentina

Lionel Messi cumplirá 39 años durante el desarrollo de la Copa del Mundo, pero eso no será impedimento para que vuelva a postularse como el mejor del torneo. El astro rosarino ya ha ganado el Balón de Oro en dos ocasiones: la primera en 2014, tras liderar a Argentina hasta la final, y nuevamente en 2022, luego de la histórica victoria por penales ante Francia.

Pocos se atreverían a discutir que Messi es uno de los mejores de la historia, y su actualidad en el Inter Miami demuestra que sigue vigente. El Balón de Oro suele entregarse a jugadores cuyos equipos llegan a las instancias finales y, siendo Argentina la campeona defensora y una de las favoritas, es casi seguro que Messi sea protagonista hasta el último tramo.

Con cuotas que rondan los 10/1, el mercado confía en que Messi aún tiene la magia necesaria para conquistar un tercer Balón de Oro, extendiendo así su propio récord.

Vinícius Jr., Brasil

Brasil tiene una rica tradición de ver a sus figuras emblemáticas alzarse con este trofeo. Leyendas de la talla de Ronaldo y Romário lo han ganado, mientras que astros como Pelé y Garrincha recibieron versiones previas del galardón.

Para este 2026, el jugador que carga con el peso de la ofensiva brasileña y el máximo candidato de la Canarinha para el Balón de Oro es Vinícius Jr.

El extremo se ha convertido en la pieza fundamental para el esquema de Carlo Ancelotti, quien confía en su capacidad para destrabar partidos y marcar goles decisivos en los minutos finales. Sumado a la espectacular temporada que está firmando con el Real Madrid y su historial de crecerse en las grandes citas, no hay duda de que sus probabilidades, situadas en torno a 14/1, están más que justificadas.

Además, Vinícius Jr. llegará con una cuenta pendiente. Tras la polémica por no haber recibido el Balón de Oro de la revista France Football en 2024, el Mundial representa su primera gran oportunidad de demostrar en el escenario global que pertenece a la élite absoluta. Ganar el Balón de Oro de la FIFA sería la prueba definitiva de que es uno de los mejores de su generación.

Luis Díaz, Colombia

Aunque por encima de Luis Díaz aparecen varios nombres brasileños y argentinos en las listas de favoritos, el extremo colombiano no debe ser subestimado.

A nivel de clubes, "Lucho" forma parte de la temible delantera del Bayern Múnich junto al inglés Harry Kane y al francés Michael Olise. Entre los tres han superado la barrera de los 100 goles esta temporada, con Díaz aportando 26 tantos y 21 asistencias a la cuenta personal.

Si bien parte como una opción menos probable con cuotas de 40/1, si logra trasladar ese nivel arrollador de la Bundesliga al Mundial, estará sin duda en el centro de la discusión por el premio al mejor jugador del torneo.