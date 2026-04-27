Frustración y expulsión: El "Gladiador" pierde la cabeza ante Keylor Navas

Suscríbete a nuestros canales

La jornada 17 del Clausura 2026 dejó una de las imágenes más polémicas del torneo. Lo que debía ser una noche de fútbol de alto nivel entre dos figuras internacionales, terminó con Salomón Rondón abandonando el campo entre empujones y reclamos tras un choque personal con el exguardameta del Real Madrid, Keylor Navas.

El origen del conflicto: El VAR y la primera amarilla

La temperatura del partido subió drásticamente cerca del minuto 90. Con el Pachuca buscando desesperadamente acortar distancias tras los goles de Uriel Antuna y Robert Morales, el árbitro principal señaló inicialmente un penal a favor de los "Tuzos". Sin embargo, tras la revisión en el monitor del VAR, la decisión fue revertida. Esta acción desató la furia de Rondón, quien recibió una tarjeta amarilla por sus airadas protestas contra el cuerpo arbitral.

Los dos rounds con Navas

Con los ánimos ya encendidos, la frustración del venezolano se trasladó directamente hacia el arco rival en el tiempo de compensación (minuto 90+11):

Primer roce: En una jugada donde Navas ya controlaba el balón, Rondón le propinó un manotazo. Aunque el portero tico fue acusado por la grada de exagerar el contacto, el juez mantuvo la advertencia. La agresión definitiva: Apenas instantes después, en un balón dividido, el "Gladiador" soltó una patada sobre Navas cuando este ya había despejado. Esta acción detonó una "batalla campal" en la que incluso el delantero de Pumas, Guillermo Martínez, tuvo que intervenir para separar a los involucrados. El árbitro no dudó y mostró la roja directa al venezolano.

Consecuencias para los Tuzos

La derrota ante Pumas significa un golpe duro, pero la baja de su capitán es aún más sensible. Al tratarse de una roja directa por agresión, se especula que la Comisión Disciplinaria podría imponer una sanción de al menos dos partidos, lo que dejaría a Rondón fuera de la serie completa de los Cuartos de Final.

El Pachuca pierde a su líder espiritual y garantía de gol en el momento más inoportuno, mientras que Pumas celebra no solo el liderato, sino haber salido victorioso de un duelo psicológico que Navas supo manejar a su favor.