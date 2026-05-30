PSG vs Arsenal, final de la Champions League: Así fue la previa

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Bienvenidos a la previa de la final de la Champions League 2025-26 que se realizará este sábado 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest, donde se medirán el Paris Saint-Germain y el Arsenal por un lugar en la historia.

Por un lado, el conjunto francés de Luis Enrique busca ratificar su hegemonía en el continente y bordar la segunda estrella europea en su escudo; por el otro, los de Mikel Arteta llegan impulsados por la gloria de la Premier League, buscando un doblete histórico que los consagre por primera vez en la máxima competición de clubes.

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