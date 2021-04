Vinicius: La gente de fuera que hable, yo sigo trabajando

Liga de Campeones

Martes 6| 5:57 pm





Vinicius Junior, extremo brasileño del Real Madrid, fue uno de los nombres propios de la victoria contra el Liverpool (3-1) con un doblete que le sirve para reivindicarse ante los críticos con su falta de puntería lo que no le preocupa porque él seguirá trabajando.



“La gente de fuera que hable. Yo sigo trabajando y todos mis compañeros me dan la fuerza y la confianza que necesito para hacer los goles en momentos importantes. Trabajo mucho porque soñé con jugar en el Madrid, soñé con jugar con los mejores del mundo”, dijo tras el partido en Movistar +.



“Era muy importante ganar. En la ‘Champions’, un 3-1 es un buen resultado. Hemos trabajado mucho todo el año para llegar en el mejor momento de la temporada a ganar todos los partidos y estamos haciendo eso”, analizó sobre el partido.



“La eliminatoria sigue igual. El Liverpool tiene un buen equipo y van a salir con todo para ganar. Tenemos que entrar concentrados en ganar los partidos. No dejamos crear nada. Tenemos que seguir así y jugar allí de la misma forma que hicimos hoy”, amplió.



Vinicius ponderó la labor del francés Zinedine Zidane: “Estamos entrenando para esto. El míster siempre nos da la tranquilidad para hacer lo que entrenamos y hoy hicimos todo muy bien, todo lo que pidió para nosotros”, comentó.



Por último, ensalzó también el encuentro de Toni Kroos, quien firmó un gran partido y le dio la asistencia del primer tanto: “Toni es increíble. Un grandísimo jugador, una leyenda del club. Siempre sale con la clase que tiene, nadie puede jugar como él. Le doy las gracias por ese pase”, aseguró. EFE