La Vinotinto Sub-15 ya conoce su camino para la Copa Mundial y Festival FIFA 2026

El balompié juvenil venezolano se prepara para asumir un compromiso de máxima exigencia internacional. La categoría Sub-15 de la Vinotinto encarará la Copa Mundial y Festival de la FIFA 2026, una cita que reunirá a talentos emergentes de todo el planeta en Bakú, Azerbaiyán, entre el 24 y el 30 de octubre. En la primera fase de la competencia, la escuadra nacional ocupará un lugar en el Grupo T. Esta conjunto destaca por su diversidad geográfica y futbolística, encarandose a representantes de África, Oceanía y el Caribe. Madagascar, Mozambique, Nueva Zelanda, Puerto Rico y Somalia completan el grupo de rivales a los que se enfrentará el elenco venezolano en el arranque de la contienda.

La ruta de la Vinotinto

El balón rodará en las instalaciones del Complejo Hovsan a partir del 24 de octubre, fecha fijada para el pitazo inicial de la fase de clasificación. Los dirigidos por el cuerpo técnico nacional sostendrán cinco encuentros clave en esta primera etapa, estructurada bajo un sistema de todos contra todos. El itinerario detallado de la selección venezolana queda establecido de la siguiente manera (en horario nacional de Venezuela):

Jornada 1 (24/10): Venezuela vs. Nueva Zelanda – 3:30 AM

Jornada 2 (25/10): Venezuela vs. Somalia – 2:15 AM

Jornada 3 (25/10): Mozambique vs. Venezuela – 9:00 AM

Jornada 4 (26/10): Madagascar vs. Venezuela – 1:00 AM

Jornada 5 (26/10): Venezuela vs. Puerto Rico – 7:45 AM

Formato de juego y reglas de competencia

El certamen implementa una normativa especial con el objetivo de impulsar la formación integral de los futbolistas. Cada delegación asiste con un grupo compuesto por 14 jugadores nacidos entre los años 2011 y 2012. Las acciones se desarrollan en la modalidad de ocho contra ocho, en un terreno de juego con medidas de 68 x 47 metros y arcos reglamentarios. Los partidos tienen una duración de dos tiempos de 20 minutos cada uno. Una vez concluidas las seis jornadas iniciales de la fase clasificatoria, las selecciones participantes no sufren eliminaciones tempranas. La organización distribuye a las naciones en seis niveles competitivos (del Nivel A al Nivel F) con base en los puntos y resultados cosechados. Todos los equipos disputan entre cuatro y cinco duelos adicionales para definir sus posiciones finales.

El camino al título

La fase decisiva del evento se lleva cabo entre el 28 y el 30 de octubre. El emblemático Crystal Hall de Bakú sirve como escenario para las grandes finales de cada uno de los niveles. Aquella selección que logre el liderato y la victoria en el Nivel A levantará de forma oficial el trofeo de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026.