FVF muestra apoyo a Berardinelli y emite un comunicado

Isaac Rengifo Carrero ll @iscarrero
Tras conocerse la información del traslado del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol Jesús Berardinelli a la Clínica Caracas, el máximo ente del balompié nacional emitió un comunicado para orientar la opinión pública del país acerca de lo ocurrido desde el pasado día lunes.
“El presidente, ingeniero Jesús Berardinelli Lezama, quien fue retenido por autoridades el pasado lunes 20 de julio del año en curso en la ciudad de San Felipe, estado Yaracuy, fue trasladado posteriormente por la Policía Nacional a sus instalaciones” se lee en el comunicado.
Además indica que se encuentra hospitalizado en el centro médico Clínicas Caracas, posterior a un “síncope” con síntomas de insuficiencia respiratoria baja. El presidente de la FVF fue intubado para asistirle con “respiración mecánica” para proceder a llevarlo a terapia intensiva. También se le realizó una prueba PCR, para descartar el virus del Covid-19
Asimismo la FVF pide a las autoridades “respetar su derecho a la defensa” menciona el comunicado.
Las incógnitas siguen dando de hablar dentro de las instalaciones del máximo organismo del fútbol nacional. El pasado lunes el presidente Berardinelli fue detenido y acusado de cinco cargos en su contra. Se esperaba su presentación formal la justicia y fiscalía ayer, pero no se llevó a cabo por inconvenientes de salud.
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