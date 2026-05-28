¡El fútbol menor de Caracas se viste de gala con la nueva “Liga Banco Plaza Cuarzo 2026”!

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Banco Plaza y la Asociación de Fútbol del Distrito Capital (AFDC) se unen para darle un impulso de primera al talento joven de nuestra ciudad. Este martes 26 de mayo, en rueda de prensa, se reveló la “Liga Banco Plaza Cuarzo 2026” una alianza que viene a cambiar las reglas del juego, no solo en la cancha, sino también en el día a día de nuestros atletas.

Más que fútbol, una movida integral

Esta liga no es solo sobre goles y trofeos; es una plataforma pensada para acompañar a los chamos en su crecimiento. Durante esta temporada, 18 clubes, 108 equipos y más de 2.160 jugadores serán los protagonistas de una movida que incluye:

Acción constante: Más de 1.500 partidos entre apertura, clausura, liguillas y la emocionante Copa Amistad.

Finanzas a la mano: Vamos a acompañar a los jóvenes deportistas con soluciones para que aprendan a manejar su dinero, abran su primera cuenta y tengan herramientas de pago pensadas para ellos.

Conexión total: Podrás seguir de cerca los resultados, el calendario, quiénes son los goleadores y cómo van los equipos en nuestras plataformas digitales.

Un compromiso real con el futuro

Durante el evento de lanzamiento de la alianza contamos con la presencia de directivos de Banco Plaza, representantes de la AFDC, medios, invitados especiales, entrenadores, representantes y por supuesto, quienes hacen posible que este sueño sea una realidad, jóvenes atletas que forman parte de esta nueva etapa para el fútbol capitalino.

Juan Mèndez Presidente Ejecutivo de Banco Plaza, señalo que esta alianza va mucho más allá de una marca en una valla. Estamos aquí para fortalecer el deporte menor, apoyar el talento local y brindarles a estos jóvenes oportunidades reales que les sirvan para toda la vida.

Queremos que cada partido sea una experiencia, por eso verás activaciones y espacios en las canchas donde la pasión por el fútbol se une con la sencillez de resolver tus finanzas.

Con esta alianza, Banco Plaza reafirma su compromiso con el deporte venezolano, la formación de nuevos talentos y la creación de oportunidades que contribuyan al desarrollo integral de las futuras generaciones.