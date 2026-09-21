De la cantera de Monagas al fútbol internacional: Ronald Rodríguez da el salto

Ronald Rodríguez, de 21 años, deja Monagas SC para asumir su primera experiencia en el fútbol internacional. El delantero venezolano es anunciado como nuevo jugador del Al-Najma SC de Arabia Saudita, equipo al que llega en condición de cedido hasta 2027. Nacido en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, Rodríguez se forma en las categorías de Monagas y da el salto al primer equipo en 2023. Desde entonces, el atacante gana espacio dentro de la plantilla y construye su recorrido en la Liga FUTVE.

Su evolución toma mayor protagonismo durante 2026. El delantero se convierte en una de las principales alternativas ofensivas del conjunto azulgrana y responde con goles en distintos momentos de la temporada.

Rodríguez gana protagonismo con Monagas



Uno de los momentos más destacados de su crecimiento llega en marzo. Tras un inicio complicado para Monagas, Rodríguez marca tres goles en dos partidos y ayuda al equipo a cortar una racha de cinco derrotas consecutivas.

La Liga FUTVE destaca entonces al atacante como una de las piezas de la cantera que aparece para sacar al conjunto de Maturín de una situación complicada. El atacante mantiene su producción durante el resto del curso y llega a septiembre con una participación importante en el frente ofensivo de Monagas. Los registros de la temporada muestran su crecimiento como goleador a los 21 años. Rodríguez también cuenta con experiencia en competencias internacionales junto al conjunto venezolano, con participaciones en torneos de clubes de la Conmebol.

Arabia Saudita aparece como nuevo destino



Ahora, el delantero cambia la Liga FUTVE por el fútbol de Arabia Saudita. El Al-Najma SC oficializa su incorporación en calidad de cedido hasta 2027 y le abre las puertas a una nueva etapa en su carrera.



El conjunto saudí afronta el reto de regresar a la máxima categoría después de su descenso en la última temporada. Con ese objetivo, Rodríguez se suma a un proyecto que busca recuperar su lugar en la élite del fútbol del país. Para el venezolano, el movimiento representa un nuevo desafío y la oportunidad de continuar su crecimiento fuera de las fronteras nacionales.