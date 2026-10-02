Conoce quién fue el campeón de la Liga FUTVE Kids en Mérida

El balompié menor vivió una jornada memorable en el corazón de los Andes venezolanos. El majestuoso Estadio Metropolitano de Mérida abrió sus puertas para albergar la gran final de la Primera Edición de la Liga Futvekids, un duelo decisivo donde el Club Élite Soccer escribió su nombre con letras doradas tras imponerse por un apretado marcador de 2-1 ante la representación de Fábrica EMFC.

El recinto colosal de la cumbre andina fue el marco ideal para recibir a los dos mejores planteles del torneo, que brindaron un espectáculo cargado de intensidad, talento y la pasión propia del desarrollo juvenil. Desde el pitazo inicial, ambas escuadras saltaron al césped en busca de la gloria, manteniendo la paridad y la alta competitividad a lo largo de los noventa minutos.

Sin embargo, la efectividad y contundencia del Club Élite Soccer terminaron por inclinar la balanza a su favor. Pese a la férrea resistencia y las constantes arremetidas de Fábrica EMFC, el conjunto Élite supo capitalizar las oportunidades clave para sellar la victoria de 2-1 y levantar la codiciada copa de campeones.

Con esta conquista, el Club Élite Soccer no solo suma un valioso trofeo a sus vitrinas, sino que se consagra de manera oficial como el primer monarca histórico de la Liga Futvekids en su desembarco en territorio merideño, sentando un precedente importante en la promoción y fortalecimiento del fútbol base en la región.