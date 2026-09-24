UEFA NATIONS LEAGUE

UEFA Nations League: Países Bajos 0-1 Alemania (En vivo)

Teutones y neerlandeses chocan en un clásico europeo en la primera fecha de la Liga de Naciones 

Por

Luis Alvarado De Sousa
Jueves, 24 de septiembre de 2026 a las 02:30 pm
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UEFA Nations League: Países Bajos 0-1 Alemania (En vivo)
Foto: EFE

Bienvenidos a la cobertura en vivo de Meridiano.net del choque entre Alemania y Países Bajos, correspondiente a la primera fecha de la UEFA Nations League. 
 

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45´ Inicio de la segunda parte

45+3 FINAL DEL PRIMER TIEMPO. Países Bajos 0-1 Alemania

41´ Gran atajada de Ter Stegen luego de una mala salida con los pies

38´ Adeyemi falla un gol increíble de cara al arco

32´ ¡GOOOOOL DE ALEMANIA! Nmecha aprovecha un balón suelto en el área y anota el primero de la era Klopp. Países Bajos 0-1 Alemania

29´ Timber remata desde fuera del área, sin precisión

27´ Havertz recibe una entrada fuerte, pide cambio

24´ Van Hecke hace una dura entrada a Schade, amarilla para el holandés

19´ Los neerlandeses acechan la meta alemana, Ter Stegen despeja de emergencia

15´ Gol anulado por falta de Brobbey a Ter Stegen Países Bajos 0-0 Alemania

13´ ¡GOOOOOOOOL DE PAÍSES BAJOS! Van Dijk anota el primero para la Naranja Mecánica de cabeza. Países Bajos 1-0 Alemania

10´ Brobbey es derribado en el área pero el árbitro no marca penal

Alemania domina el balón en los primeros compases

Inicio del partido

Alineaciones:

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