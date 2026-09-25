UEFA Nations League: Bélgica conquista Roma y baña a Italia

Bienvenidos a la cobertura de Meridiano.net del juego entre Italia y Bélgica en la UEFA Nations League.
90+3 FINAL DEL PARTIDO. Italia 0-2 Bélgica.
83´ Cerca Calafiori con un remate a tres dedos se va por fuera
81´ Italia trata de volver en el juego, pero Bélgica domina
68´ ¡GOOOOOOL DE BÉLGICA! Lukebakio anota un golazo desde fuera del área. Italia 0-2 Bélgica.
66´ Italia presiona fuerte la salida belga, dominan este tramo del partido
45´ CERCA ITALIA. Kean remata un balón que saca Lammens con lo justo
INICIO DEL SEGUNDO TIEMPO. Italia 0-1 Bélgica.
FINAL DEL PRIMER TIEMPO. Italia 0-1 Bélgica.
41´ Italia trata de reaccionar, Lammens detiene un remate manso
31´ De Cuyper tiene otro remate que se va por fuera del arco italiano
27´ OTRA VEZ DONNARUMMA. El meta italiano detiene una ocasión clara de Godts.
24´ Raskin choca con Donnarumma en un mano a mano claro para el segundo gol belga
20´ ¡GOOOOOOL DE BÉLGICA! Godts dejó en el camino a media defensa italiana y batió a Donnarumma. Italia 0-1 Bélgica.
18´ Kean intenta el primer remate italiano al arco, detiene Lammens
16´ La escuadra belga domina el partido, despejan los zagueros italianos
10´ Bélgica ataca fuerte por las bandas a la defensa italiana apenas resisten
7´ De Ketelaere tiene la primera ocasión clara, pero Donnarumma detiene el mano a mano
5´ Los belgas dominan el juego en los primeros minutos
Inicio del partido: Italia 0-0 Bélgica
Alineaciones: