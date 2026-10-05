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UEFA Nations League: Francia 0 vs 1 Bélgica | Entretiempo (En vivo)

El combinado dirigido por Zinedine Zidane busca una nueva victoria por el grupo A

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Meridiano

Lunes, 05 de octubre de 2026 a las 02:53 pm
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UEFA Nations League: Francia 0 vs 1 Bélgica | Entretiempo (En vivo)

Incidencias del partido

0. Empieza el partido entre Francia vs Bélgica por el Grupo A de la UEFA Nations League.

15. El combinado francés domina y busca romper la paridad en el marcador.

30. Francia mantiene la superioridad, pero no encuentra los espacios para anotar el primer gol.

33. ¡Oportunidad peligrosa! Dembélé realiza un gran centro, pero el disparo de Lepaul se va por arriba del travesaño.

36. ¡0-1! Lukébakio sorprende y pone por delante en el marcador a Bélgica.

45+1. ¡Entretiempo! Francia y Bélgica se van al descanso.

Alineación de Francia

Alineación de Bélgica

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