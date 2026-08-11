Trump sale en defensa de Infantino en medio de la tormenta política en la FIFA

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sumó un aliado clave en su momento más delicado al frente del organismo rector del fútbol internacional. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, utilizó sus canales oficiales y la red social Truth Social para advertir a la dirigencia del fútbol mundial que prescindir del ejecutivo suizo-italiano sería una decisión desastrosa.

"La FIFA estaría cometiendo un terrible error si, por cualquier motivo, considerara reemplazar al presidente Gianni Infantino. Es fantástico y acaba de presidir el Mundial más exitoso de la historia. ¡Si se va, nunca volverá a ser tan exitoso ni rentable!", afirmó el mandatario estadounidense.

Las crisis que acorralan a la cúpula de la FIFA

La firme defensa de la Casa Blanca llega en un momento de notable desgaste para Infantino, salpicado por dos frentes de conflicto de alto impacto:

Tensiones financieras y privatización parcial: La propuesta impulsada por Infantino para crear una filial comercial (FIFA Forward Enterprise) y privatizar el 20% de los derechos de explotación comercial levantó olas de indignación entre las principales confederaciones (UEFA, CONCACAF y AFC). La medida desencadenó acusaciones de rupturas en la gobernanza y exigencias de investigaciones independientes. Polémica por interferencia en decisiones disciplinarias: Reportes periodísticos revelados por CNN y el New York Times señalaron que la estrecha relación entre Trump e Infantino influyó directamente en el desarrollo deportivo del Mundial 2026. Según las informaciones, Trump intervino de manera directa ante la FIFA para solicitar la revisión de la tarjeta roja y posterior sanción del delantero estadounidense Folarin Balogun. La inédita decisión de la FIFA de suspender la sanción disciplinaria mediante el Comité de Disciplina permitió al jugador alinearse contra Bélgica en octavos de final, lo que generó duras críticas internacionales sobre la integridad del torneo y la independencia del estamento arbitral.

El aval de Donald Trump no solo busca proteger la figura de Infantino frente a los intentos de moción o desgaste en los comités europeos, sino que consolida un frente común entre la administración estadounidense y la cúpula directiva del balompié mundial. Pese a que las confederaciones europeas señalan un grave riesgo para la credibilidad institucional y la ética deportiva, Infantino apela al respaldo político de Norteamérica para contener las presiones internas y mantener las riendas de la FIFA.