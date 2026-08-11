Romelu Lukaku pone rumbo a Turquía: Acuerdo cerrado entre Napoli y Fenerbahçe

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El futuro del ariete belga Romelu Lukaku da un giro definitivo en este mercado de pases. El Fenerbahçe ha alcanzado un acuerdo de principio con el Napoli para concretar el traspaso del experimentado delantero de 33 años hacia la Superliga de Turquía.

Las conversaciones, que tomaron un impulso decisivo tras una última oferta presentada en la jornada previa, se tradujeron en luz verde por parte del conjunto napolitano después de aceptar una propuesta económica que supera los 6 millones de euros.

Puntos clave del traspaso:

Aceptación de la oferta: La directiva del Napoli dio el visto bueno a la compensación económica presentada por la cúpula turca, acelerando la salida del ariete.

La directiva del Napoli dio el visto bueno a la compensación económica presentada por la cúpula turca, acelerando la salida del ariete. Términos personales pactados: Lukaku llegó a un acuerdo total con el Fenerbahçe respecto a la duración de su contrato y sus pretensiones salariales.

Últimos trámites administrativos: Con el acuerdo verbal cerrado entre las tres partes, ambas instituciones se encuentran revisando la documentación y los contratos formales para proceder a la firma definitiva e inspección médica.

La llegada de Lukaku refuerza el ataque del Fenerbahçe con la potencia física y la cuota goleadora de un atacante con amplia trayectoria en clubes de primer nivel como el Inter de Milán, Chelsea, Manchester United, Everton y Napoli, sumando jerarquía internacional al proyecto deportivo del club de Estambul.