Nations League: Italia 1-0 Turquía | Finaliza la primera mitad. La Azzurra gana sin apuros (EN VIVO)

La Nations League sigue con su curso y en el último compromiso de esta fecha FIFA se miden Italia y Turquía. La Azzurra llega inspirada y Turquía no ha logrado ganar un solo compromiso

Primer tiempo

2' Perdía Vergara, pero le hicieron falta. Lanzamiento para Italia.

3' Balón en largo para Vergara, pero fue fuera de juego, aunque estaba muy justo.

5' Probó Bastoni el disparo desde muy lejos, pero fue directo a las manos de Cakir.

8' No puede avanzar mucho el conjunto local ante el muro turco.

9' Remató Simsir, pero se estrelló en un defensa italiano.

10' Recogió Maldini en la frontal y disparó, pero Bardakci se interpuso entre el lanzamiento y la portería.

13' Lanzamiento lejano de Kabak y tiene que intervenir Donnarumma abajo para mantener la portería a cero.

15' Asedia ahora Turquía el área italiana.

19' Turquía controla el balón y mete en problemas a Italia

22' Scamacca gol anulado

25' Scamacca anota tras un balón botando en el área

29' Turquía se apodera del balón, pero no hace daño

35' El compromiso entra en un estado de letardo

42' Nada ocurre aún. Italia mantiene el control

Alineación de Italia

Alineación de Turquía