Nations League: 0-0 | Noruega responde y empuja a Portugal contra su arco (En vivo)

Portugal y Dinamarca se enfrentan en el cuarto partido de la fase de grupos de la Nations League, es el segundo partido de entre estas dos selecciones, en el primer enfrentamiento el once lusitano se impuso a los vikingos por marcador de dos goles a uno.

Primer tiempo

0´ - Portugal mueve el balón hasta Diego Costa

3´ - Francisco Conceicao (Portugal) hace una carrera en solitario, pero un defensor le arrebata el balón y no logra crear una ocasión.

4´ - Nuno Mendes (Portugal) está tumbado sobre el terreno de juego tras recibir una entrada y recibirá asistencia médica, Portugal queda con diez temporalmente.

6´ - Mendez vuelve a la cancha, tiro de esquina para Noruega pero sin ser efectivo.

8´- Buen remate de Francisco Conceicao (Portugal), pero golpea en un defensor y no supone ninguna amenaza para el portero.

10´ - Vitinha (Portugal) prueba suerte desde el borde del área, pero su disparo dirigido por bajo al centro es demasiado flojo para batir a Egil Selvik, que detiene con facilidad.

12´ - Amarilla para Joao Cancelo (Portugal).

14´ - Leo Ostigard (Noruega) se mete en el área rival con agresividad y comete falta en ataque.

18´ - Martin Odegaard (Noruega) saca una falta a unos metros del área y hace un buen centro, pero el portero Costa (Portugal) despeja.

20´ - Francisco Conceicao (Portugal) intenta mandar el balón al área, pero su pase es bloqueado.

21´ - Joao Félix (Portugal) dispara desde dentro del área, pero es bien bloqueado.

22´ - Vitinha (Portugal) intenta sorprender al portero con un buen disparo, pero no es lo suficientemente preciso y rebasa el larguero.

23 ´ - Córner lanzado por Francisco Conceicao (Portugal) que se queda en nada.

26´ - Peligroso disparo de Antonio Nusa (Noruega) . Diogo Costa detiene e impide que el balón se cuele por debajo del larguero. El balón sale fuera. Noruega tendrá una ocasión para marcar desde el córner.

27´ - Un centro de córner enviado por Noruega es interceptado con comodidad por un defensor.

29´ - El guardameta hace una gran parada y detiene el remate de Patrick Berg (Noruega), dirigido con mucho peligro a la parte superior de la portería.

30´ - Joao Cancelo (Portugal) no logra conectar con ningún compañero en el área con una vaselina demasiado fuerte.

31´ - El guardameta se estira y ataja el peligroso remate al poste izquierdo de Bruno Fernandes (Portugal).

En desarrollo