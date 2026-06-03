Meridiano enciende la fiebre del fútbol con suplementos exclusivos y calendarios coleccionables

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Por Andrea Matos Viveiros

Una semana especial para vivir el fútbol

La pasión por el fútbol internacional tendrá un espacio destacado en las páginas de Meridiano gracias a la campaña “Pásala Mundial con Meridiano”. Esta iniciativa busca acercar a los lectores a la emoción del torneo más esperado del planeta mediante ediciones especiales, información de interés y material de colección disponible en todo el territorio nacional.

Durante varios días, los seguidores del deporte rey podrán acceder a contenido exclusivo y mantenerse al día con todos los detalles de la competencia.

Suplemento especial con información exclusiva

El próximo 10 de junio circulará un suplemento temático dedicado al Mundial, que acompañará la edición impresa de Meridiano. Los lectores encontrarán información detallada sobre las selecciones participantes, estadísticas relevantes, datos de los escenarios deportivos y análisis para comprender mejor el desarrollo del campeonato.

La publicación también incluirá una entrevista especial con DJane Violet, artista vinculada al himno oficial de los voluntarios del Mundial. En la conversación, la creadora compartirá aspectos relacionados con la producción musical y su conexión con uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Calendario de pared para los fanáticos

Como complemento de esta promoción, Meridiano distribuirá un calendario de pared con temática futbolística. Los lectores del interior del país podrán obtenerlo el 10 de junio, mientras que quienes se encuentren en la Gran Caracas tendrán acceso al material el 11 de junio junto con el periódico.

Calendario de bolsillo

Las entregas especiales finalizarán el 12 de junio con la entrega de un calendario de bolsillo en la Gran Caracas. Este formato permitirá consultar fechas, registrar resultados y llevar el seguimiento del torneo de manera sencilla.

Con esta propuesta, Meridiano reafirma su compromiso de ofrecer información deportiva de calidad y productos coleccionables para que los venezolanos disfruten al máximo cada jornada del fútbol mundial.