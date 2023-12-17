Liga MX: América hace respetar la casa ante Tigres en la prórroga (En Vivo)

La Gran Final del Torneo Apertura de la Liga MX reúne en el partido de vuelta en el Estadio Azteca de la Ciudad de México a Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y a América.
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El primer asalto de la instancia decisiva en el Estadio Universitario de Nuevo León finalizó en igualdad a un gol, por lo que el duelo en la capital mexicana definirá al campeón de la Liga MX.
Alineación titular América:
Alineación titular Tigres UANL:
EN VIVO
Inicio del partido: América 0-0 Tigres UANL
7': TARJETA AMARILLA PARA IGOR LICHNOVSKY (América)
26': TARJETA AMARILLA PARA MIGUEL LAYÚN (América)
32': TARJETA AMARILLA PARA DIEGO REYES (Tigres UANL)
36': TARJETA AMARILLA PARA RAFAEL CARIOCA (Tigres UANL)
45': Se añaden cuatro minutos
Final del primer tiempo: América 0-0 Tigres UANL
45': Arranca la segunda parte
62': CAMBIO EN TIGRES UANL: Sale Ozziel Herrera por Enrique Quiñones
75': DOBLE CAMBIO EN TIGRES UANL: Salen Diego Láinez y Francisco Córdova por Raymundo Fulgencio y Juan Vigón
76': DOBLE CAMBIO EN AMÉRICA: Salen Miguel Layún y Alex Zendejas por Kevin Álvarez y Jonathan Rodríguez
80': TARJETA ROJA PARA RAYMUNDO FULGENCIO (Tigres UANL)
85': CAMBIO EN TIGRES UANL: Sale Javier Aquino por Vladimir Loroña
90': Se añaden nueve minutos
90+9': DOBLE CAMBIO EN AMÉRICA: Salen Jonathan Dos Santos y Luis Fernando Fuentes por Richard Sánchez y Salvador Reyes
Final del segundo tiempo: América 0-0 Tigres UANL
90': Arranca la prórroga
90+1': GOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL AMÉRICA: marca Julián Quiñones de rebote
América 1-0 Tigres UANL
93': TARJETA AMARILLA PARA NAHUEL GUZMÁN (Tigres UANL)
95': EXPULSADO NAHUEL GUZMÁN (Tigres UANL) POR DOBLE AMARILLA
97': CAMBIO EN TIGRES UANL: Sale Fernando Gorriarán por Carlos Felipe Rodríguez
104': GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL AMÉRICA: Marca Richard Sánchez
América 2-0 Tigres UANL
105': Se añaden dos minutos
Final del primer tiempo de la prórroga: América 2-0 Tigres UANL