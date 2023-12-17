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Lunes 18 de Diciembre de 2023
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Liga MX

Liga MX: América hace respetar la casa ante Tigres en la prórroga (En Vivo)

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Por Stefano Malavé Macri

Especialista en fútbol italiano e internacional. Actualmente estudiando en la Universidad Católica Andrés Bello.

Cobertura FINALIZADA -

Julián Quiñones celebra el primer gol del América

La Gran Final del Torneo Apertura de la Liga MX reúne en el partido de vuelta en el Estadio Azteca de la Ciudad de México a Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y a América.

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El primer asalto de la instancia decisiva en el Estadio Universitario de Nuevo León finalizó en igualdad a un gol, por lo que el duelo en la capital mexicana definirá al campeón de la Liga MX.

Alineación titular América:

Alineación titular Tigres UANL:

EN VIVO

Inicio del partido: América 0-0 Tigres UANL

7': TARJETA AMARILLA PARA IGOR LICHNOVSKY (América)

26': TARJETA AMARILLA PARA MIGUEL LAYÚN (América)

32': TARJETA AMARILLA PARA DIEGO REYES (Tigres UANL)

36': TARJETA AMARILLA PARA RAFAEL CARIOCA (Tigres UANL)

45': Se añaden cuatro minutos

Final del primer tiempo: América 0-0 Tigres UANL

45': Arranca la segunda parte

62': CAMBIO EN TIGRES UANL: Sale Ozziel Herrera por Enrique Quiñones

75': DOBLE CAMBIO EN TIGRES UANL: Salen Diego Láinez y Francisco Córdova por Raymundo Fulgencio y Juan Vigón

76': DOBLE CAMBIO EN AMÉRICA: Salen Miguel Layún y Alex Zendejas por Kevin Álvarez y Jonathan Rodríguez

80': TARJETA ROJA PARA RAYMUNDO FULGENCIO (Tigres UANL)

85': CAMBIO EN TIGRES UANL: Sale Javier Aquino por Vladimir Loroña

90': Se añaden nueve minutos

90+9': DOBLE CAMBIO EN AMÉRICA: Salen Jonathan Dos Santos y Luis Fernando Fuentes por Richard Sánchez y Salvador Reyes

Final del segundo tiempo: América 0-0 Tigres UANL

90': Arranca la prórroga

90+1': GOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL AMÉRICA: marca Julián Quiñones de rebote

América 1-0 Tigres UANL

93': TARJETA AMARILLA PARA NAHUEL GUZMÁN (Tigres UANL)

95': EXPULSADO NAHUEL GUZMÁN (Tigres UANL) POR DOBLE AMARILLA

97': CAMBIO EN TIGRES UANL: Sale Fernando Gorriarán por Carlos Felipe Rodríguez

104': GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL AMÉRICA: Marca Richard Sánchez

América 2-0 Tigres UANL

105': Se añaden dos minutos

Final del primer tiempo de la prórroga: América 2-0 Tigres UANL

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