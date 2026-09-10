La FIFA niega que Marruecos sea sede de la final del Mundial 2030

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A falta de cuatro años para que se celebre la próxima Copa del Mundo, los países organizadores se pelean por quedarse con la sede de la final del magno evento. En Marruecos se adelantaron a los hechos y ya daban por segura su conquista para albergar la final, algo que generó mucho ruido en pocos minutos e incluso la FIFA tuvo que alzar la voz.

Todo indica que la final de la próxima Copa del Mundo se la pelean estrechamente Marruecos y España, aunque todavía no hay nada decidido, tanto es así que la FIFA usó sus canales oficiales para dejar claro que esa decisión todavía no ha sido tomada y que lo que se filtró por parte de la Federación de Fútbol de Marruecos no es cierto, al menos por ahora.

FIFA: todavía no hay decisión y seguirá la disputa Marruecos-España

“La decisión se adoptará a su debido tiempo”, dicen desde el máximo organismo del balompié. En Marruecos, el presidente de la federación, Fouzi Lekjaa, insiste en que seria un honor para ellos recibir la final en su mejor estadio, el Casablanca. Mientras que desde Madrid defienden que ellos tienen una mejor propuesta, en la que incluyen al renovado estadio Santiago Bernabéu como punta de lanza para la final.

Todavía falta mucho para que se vuelva a disputar una nueva final del mundial y ahora mismo lo único que parece asegurado es que el campeón del mundo y la selección de moda en África van a pelear por quedarse con la flamante final hasta el último día posible, mientras la FIFA termina de determinar cual es la mejor opción en este caso tan disputado.