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El periodismo en el mundo del fútbol está cada vez más alejado de su principal labor. En Turquía el comunicador Burhan Can Terzi fue arrestado por difundir información falsa sobre el fichaje de Jamal Musiala por el Galatasaray. Una situación que pone en jaque a los que que inventan.

Hay tres clases de periodistas que cubren el fútbol: el primero es aquel que está bien conectado y tiene fuentes importantes; el segundo es aquel que escucha la información del primero y la transmite sin decir que es propia; el tercero es el que solo inventa sin tener idea de nada.

Burhan Can Terzi no se en cual de las tres encajaría, pero si daña la labor de una profesión que día a día trabaja para mantener la credibilidad. El turco reveló en repetidas ocasiones que Musiala tenía un acuerdo cerrado con el Galatasaray y la afición al entender que era mentira lo denuncio.

Un grupo de seguidores interpuso denuncias formales argumentando un engaño público que dañaba la imagen del club. La Fiscalía General de Bakırköy activó inmediatamente una investigación bajo la ley local contra la difusión de información falsa, ordenando su traslado a la dirección de seguridad.

Jamal Musiala cuenta con la confianza del Bayern Múnich

Jamal Musiala pese a firmar un curso irregular durante la campaña anterior, la directiva alemana mantiene plena seguridad en sus condiciones. El cuerpo técnico comprenden perfectamente la enorme complejidad de superar una rotura de peroné y tobillo izquierdo.

Durante el reciente certamen mundialista, el talentoso volante recuperó sensaciones competitivas importantes tras sumar valiosos minutos con su selección nacional. Esos destellos de calidad demostraron que su talento intacto sigue latente, disipando cualquier tipo de duda sobre su continuidad.

Con vistas al futuro inmediato, la próxima temporada representará el gran punto de inflexión para consolidar su consagración definitiva. El cuerpo técnico confía ciegamente en que el estelar mediocampista recupere su versión más arrolladora, liderando con jerarquía absoluta el ambicioso proyecto ganador del gigante bávaro.