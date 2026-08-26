El sueño truncado del fútbol europeo: caen ocho implicados por estafar a jóvenes promesas venezolanas

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Lo que debía ser la oportunidad de sus vidas terminó convertido en una pesadilla económica y legal. En la provincia de Alicante, España, la Policía Nacional desarticuló una red que captaba a jóvenes deportistas en Venezuela para estafarlos bajo la promesa de abrirles las puertas del fútbol profesional europeo. La operación policial culminó con la detención de ocho personas vinculadas a la trama.

El modus operandi de la organización comenzaba en territorio venezolano, donde reclutaban a atletas prometedores y a sus familias ofreciéndoles un itinerario completo: pasajes de viaje, alojamiento y, sobre todo, pruebas ante cazatalentos y clubes de balompié locales en Alicante.

Para acceder a estos supuestos paquetes deportivos, las familias llegaban a pagar sumas de hasta 3.000 euros por aspirante. El impacto económico en Venezuela fue desgarrador: varias familias, desesperadas por garantizar el futuro de sus hijos (muchos de ellos menores de edad), llegaron a vender ganado, viviendas y otras propiedades personales para costear los montos exigidos por los supuestos promotores.

Trámites falsos y la red de asilo

Una vez que los jóvenes arribaban a España, las promesas de contrataciones deportivas se esfumaban. Lejos de concretarse las pruebas de nivel, la organización criminal ponía en marcha una segunda fase del engaño: forzar a los deportistas a solicitar asilo o protección internacional.

Para gestionar estas solicitudes de asilo, la red cobraba 250 euros adicionales por persona en concepto de agilización de citas. Las alertas de los organismos de extranjería se encendieron cuando las autoridades españolas detectaron un patrón inusual de incoherencias e irregularidades repetidas en múltiples expedientes de solicitud de protección.

Actuación policial e imputaciones

Tras la investigación, la Policía Nacional detuvo a ocho sospechosos. Los implicados enfrentan cargos formales por presuntos delitos de:

Estafa continuada .

. Favorecimiento de la inmigración ilegal .

Falsedad documental.

Este caso pone al descubierto la vulnerabilidad a la que se exponen jóvenes atletas del continente americano frente a mafias organizadas que lucran con las aspiraciones deportivas y el anhelo de un futuro mejor en Europa.