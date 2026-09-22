¡Bomba en Argentina! Scaloni ya tiene casi todo listo

Lionel Scaloni tiene muy encaminada su continuidad al frente de la albiceleste, según información difundida en el programa radial No veo la hora, de DSports Radio FM 103.1.

El entrenador muestra interés en el proyecto que plantea la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para los próximos años, un escenario que acerca las partes para extender el vínculo.

El contrato que propone la AFA

La renovación contempla un plan 2+2. El primer período comprende dos años, hasta la próxima Copa América, mientras que el segundo extiende el acuerdo por otros dos años hasta el Mundial de 2030. La negociación todavía requiere definir algunos aspectos económicos antes de concretar la firma.

Scaloni apunta al futuro

La continuidad del dirigente, campeón del mundo cobra fuerza en un momento de transición para la Albiceleste. Scaloni ya manifestó su disposición a seguir al frente de la selección, aunque también dejó claro que el nuevo ciclo exige una renovación del plantel y la construcción de un nuevo grupo.

De acuerdo con la información difundida, la renovación tiene un 75 % de avance y los detalles económicos aparecen como el principal punto pendiente.

Un ciclo que hizo historia

Con la renovación en agenda, Scaloni también tiene por delante el reto de darle forma al próximo ciclo de la selección.

Desde su llegada al banquillo en 2018, el técnico acumula 104 partidos dirigidos, con 76 victorias, 18 empates y 10 derrotas. Además, suma 4 títulos con la Albiceleste: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024.