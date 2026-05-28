AFA Internacional llega a Venezuela con un campamento de formación para niños y jóvenes

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TMXperience, junto a Camp Experience, traerán oficialmente a Venezuela la primera edición del campamento inspirado en la metodología del fútbol argentino y en los estándares de formación de AFA Internacional, organización que impulsa a nivel global programas basados en la identidad, los valores y la cultura de la actual campeona del mundo. El proceso de postulaciones ya se encuentra abierto para niños, niñas y jóvenes interesados en vivir una experiencia deportiva de alto nivel en Caracas.

La iniciativa busca trasladar al país una propuesta de formación inspirada en la identidad del fútbol argentino, dirigida a participantes entre 6 y 16 años y enfocada en el desarrollo integral de los jugadores, combinando preparación deportiva con valores como disciplina, compromiso, liderazgo y trabajo colectivo, pilares que han convertido a Argentina en una referencia del fútbol mundial tras conquistar la Copa del Mundo de 2022 y las dos más recientes ediciones de la Copa América.

“Camp Experience nace con una misión clara: impulsar el fútbol de nuestro país, elevando el nivel de preparación de jóvenes futbolistas y acercando a niños y jóvenes a una metodología de trabajo inspirada en el más alto nivel del fútbol mundial, la misma que ha acompañado a los campeones del mundo”, indicó Carlos González, director de Camp Experience.

El campamento se desarrollará en las instalaciones del Caracas Sport Club, ubicado en El Peñón, y estará dividido en dos semanas de actividades: del 3 al 7 de agosto y del 10 al 14 de agosto.

Las jornadas se realizarán de 8:00 a.m. a 1:30 p.m., con cupos limitados para garantizar una atención personalizada durante los entrenamientos.

En las próximas semanas, la organización anunciará oficialmente a los head coaches y parte del staff técnico argentino que liderará esta primera edición en Venezuela.

“Esta será una experiencia única para los niños y jóvenes venezolanos que sueñan con llevar su juego a un excelente nivel, con un entrenamiento guiado por coaches argentinos certificados”, aseguró Gianfranco Cafaro, codirector de Camp Experience.

Con este campamento respaldado por AFA Internacional, Venezuela se incorpora a la red global de programas formativos inspirados en la metodología oficial del fútbol argentino, presente en mercados como Estados Unidos, México, Brasil, España, Italia y Colombia, entre otros.

Para más información e inscripciones, los interesados pueden visitar Camp Experience Venezuela.