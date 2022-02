ExMadrid: Pepe se expone a una sanción de dos años por patear a un directivo del Sporting

Franco Villanueva

Según informa el diario portugués ‘A Bola’, el excentral del Real Madrid y ahora futbolista del Oporto, Pepe, podría ser sancionados de dos meses a dos años tras su expulsión contra el Sporting de Portugal. ¿Qué hizo Pepe? Según estas informaciones, "patear a un directivo del equipo contrario".

"Pateó a un directivo del equipo contrario, cometiendo un acto de conducta violenta, una acción cuya sanción puede ir de dos meses a dos años, según el marco penal previsto en el Reglamento Disciplinario de la Liga de Clubes que, dispone como falta 'muy grave' las agresiones a directivos o miembros del staff de los equipos rivales", reza la noticia del diario luso.

Five minutes of ABSOLUTE CHAOS to end a thriller between Porto and Sporting 🤯😳



Pepe received one of three red cards shown after the final whistle, as carnage broke out between both sets of players and staff.



The Dragons extend their unbeaten run to 50 matches! 🔵👏 pic.twitter.com/i0F2Dmf1Dh