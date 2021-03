Leandro Paredes, sobre Neymar: "Tenemos mucha complicidad"

Fútbol Internacional

Domingo 14





Leandro Paredes, internacional argentino del París Saint-Germain (PSG), explicó que desde su llegada a Francia ha tejido "una auténtica complicidad" con el brasileño Neymar y confesó su admiración por Sergio Busquets, del Barcelona.



"Desde mi llegada, hemos entablado una auténtica complicidad. En el entrenamiento o fuera de él, estamos felices juntos. No paro de gastarle bromas. Hace poco coloqué una serpiente de mentira en su taquilla del centro de entrenamiento", dijo Paredes, en una entrevista publicada este domingo en "Journal du Dimanche".



El medio argentino explicó que el astro brasileño le había contado sobre su aprensión a los reptiles: "¡Teníais que haber visto su cara cuando la vio (la serpiente)! El día que se encuentre a una de verdad se le va a parar el corazón", expresó.



Fichado en 2019 procedente del Zenit ruso, Paredes, de 26 años, se ha afianzado como medio centro defensivo en el PSG. En sus dos años en París, ha jugado 79 encuentros, marcado un gol y dado cinco asistencias.



El internacional albiceleste (26 encuentros y tres goles) contó que su deseo es acabar su carrera en su club de formación, el Boca Juniors, aunque deploró la inseguridad en su país.



"Entrar en La Bombonera con la camiseta del Boca es una sensación que siempre me acompañará. Me gustaría terminar mi carrera en Boca. Desgraciadamente, la inseguridad que reina en Argentina no es lo que quiero para mi familia", reconoció.



Paredes señaló que su referencia futbolística es su compatriota Juan Román Riquelme: "Para mí, él será siempre el mejor organizador de juego, jugué con él en mis inicios de carrera. Nos llamamos de vez en cuando, pero hablamos poco de fútbol, conversamos más sobre nuestras familias".



Actualmente, en su puesto como medio centro defensivo, busca parecerse a "(Fernando) Redondo, (Fernando) Gago o (Andrea) Pirlo y, por el conjunto de su carrera impecable, quiero citar también a (Sergio) Busquets porque sabe defender de manera inteligente", cerró. EFE