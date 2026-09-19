Mourinho enciende la previa del derbi

José Mourinho vuelve a dejar su sello en la previa de un derbi madrileño, el portugués habló de la rivalidad con el Atlético de Madrid en la conferencia de prensa de cara al compromiso, defendió a su equipo y, entre sus respuestas lanzó una particular indirecta relacionada con la designación arbitral.



Aunque aseguró que no le gusta hablar de los árbitros antes de los partidos, Mourinho soltó una frase que no pasó desapercibida: “Es un poco extraño que hace una semana ya supiéramos el árbitro de mañana”.

El colegiado será Miguel Ángel Ortiz Arias, designado oficialmente este sábado por la Real Federación Española de Fútbol para el Atlético de Madrid-Real Madrid del domingo. La polémica surgió porque, según la información publicada antes del encuentro, ya existía una filtración que apuntaba al árbitro madrileño.

Mourinho defiende al Real Madrid

El técnico tampoco dejó pasar la oportunidad para responder a quienes cuestionan al conjunto blanco en este inicio de temporada. “Cada vez es más difícil escuchar algo positivo del Real Madrid”, afirmó antes de destacar la capacidad de reacción de sus jugadores en partidos como los disputados ante Elche y Betis.



El entrenador destaca la fortaleza colectiva del equipo y asegura que sus futbolistas han mostrado capacidad para competir hasta el final incluso en escenarios adversos. “Este equipo tiene, además de calidad, una fuerza con un significado muy grande, que es la fuerza de un grupo”, señaló.



Para Mourinho, el proceso todavía necesita tiempo. “Esto es una maratón, no una autopista”, sentenció.

Respeto para Simeone y el Atlético



La rivalidad con el Atlético tampoco impidió que Mourinho dedicara palabras de respeto a Diego Simeone. El entrenador madridista recuerda su participación en el documental del argentino y deja clara su relación con el técnico rojiblanco: “Somos rivales, pero compañeros de guerra”. Además, Mourinho señaló al Atlético como un equipo que estará en la pelea por LaLiga al final de la temporada.

Un derbi con mucho más que tres puntos



Mourinho menciona su experiencia en diferentes derbis a lo largo de su carrera, desde Lisboa y Oporto hasta Londres, Milán, Manchester y Estambul. Aunque reconoció el peso cultural y emocional que tienen estos partidos, el portugués redujo el duelo a su esencia competitiva: son tres puntos en juego.



Sin embargo, sus declaraciones dejaran claro que la previa del derbi ya tenía varios ingredientes: defensa del Real Madrid, respeto hacia Simeone y una frase sobre el árbitro que abrió la puerta a la polémica antes de que el balón comenzara a rodar.