LaLiga: Así recibe Pedri su premio FIFPro de la temporada 24725

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Pedri y Lamine Yamal fueron incluidos en el mejor once masculino de la temporada 24/25, según la distinción que otorga anualmente FIFPro. Un reconocimiento que les sitúa entre los mejores futbolistas del mundo tras una temporada excelente. Este jueves 30 de abril al mediodía, el centrocampista canario ha recibido el galardón que lo acredita, de la mano de Joaquim Evangelista, miembro de la directiva de FIFPro y de Paul McFarlane, responsable de la relación entre los jugadores y el sindicato FIFPro.