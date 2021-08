Messi explicará su adiós del Barça este domingo en rueda de prensa

Fútbol Español

El delantero argentino Lionel Messi comparecerá este domingo (12:00 horas de España) en rueda de prensa, en el Auditorio 1899 del Camp Nou, para explicar su versión sobre la no continuidad en el conjunto azulgrana.



El club catalán anunció el pasado jueves que no podría renovar a Messi por razones "económicas y estructurales", ya que le era imposible inscribir al jugador en LaLiga, al no poder cumplir con el 'fair-play' financiero.



Tras la comparecencia del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, explicando su versión sobre la ruptura de las negociaciones, es el turno de Leo Messi, que había llegado a un acuerdo por cinco temporadas con la entidad azulgrana, pero que finalmente tendrá que buscarse otro equipo en la recta final de su carrera.

EFE