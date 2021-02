Vinicius rechaza salir cedido del Real Madrid y explica polémica con Benzema

Fútbol Español

Lunes 22| 8:08 pm





Sao Paulo. Vinicius Junior, atacante del Real Madrid, rechazó la posibilidad de salir cedido a otro club y afirmó en una entrevista con el canal TNT Sports Brasil que quiere quedarse en el club blanco "para siempre" y que sigue pensando en conseguir el Balón de Oro en el futuro.



El extremo también habló por primera vez de la polémica en la que se vio envuelto después de que el francés Karim Benzema supuestamente aconsejara a su compatriota Ferland Mendy que no pasara la pelota al brasileño durante el partido de Liga de Campeones frente al Borussia Mönchengladbach alemán.



"Mi relación con Benzema no cambió y nunca cambiará. Hace de todo por mí para ayudarme. Afuera no saben lo que realmente pasó, lo que realmente habló", expresó el futbolista criado en el Flamengo de Río de Janeiro.



"En el Real Madrid la presión es muy grande y lo mínimo que sale de dentro causa mucha repercusión afuera", completó.



Vinicius se mostró "feliz" con los últimos resultados del equipo y, a las críticas sobre su menor incidencia en el ataque, respondió que está en proceso de maduración, intentando "escoger las jugadas correctas".



También dijo sentir la falta de apoyo de la afición, ausente por la pandemia del coronavirus y que, según él, "le empujaba a arriesgar más".



Sin embargo, aseguró que tiene "100 %" de confianza "en el Real Madrid, en todos los jugadores y en el presidente", Florentino Pérez, quien "siempre" le da la "mayor fuerza del mundo".



"Él siempre dice que es mi mayor fan después de mi familia. Me quedo feliz y contento con eso", manifestó.



Preguntado sobre la posibilidad de salir del cedido del conjunto merengue, como hizo, por ejemplo, el centrocampista noruego Martin Odegaard, quien puso rumbo al Arsenal inglés, Vinicius rechazó de plano esa hipótesis.



"Siempre estoy centrado en querer quedarme en el Real Madrid, en estar con los mejores jugadores y aprender de ellos. Tengo 20 años y parece que estoy jugando hace mucho tiempo, pero estoy en el comienzo de mi carrera", se justificó.



"Quiero quedarme en el Real Madrid para siempre, siempre construyendo mi historia y ayudando al equipo a hacer goles y dar más asistencias", agregó.



Sobre su disputa con Eden Hazard por la posición de extremo izquierdo, el brasileño aseguro tener una relación buena con el belga, al que definió como "buena persona, siempre feliz y un gran aficionado de Brasil".



"Estoy feliz por lograr el sueño de poder jugar al lado de Hazard, al que acompañaba de pequeño en la televisión", señaló.



Sobre el próximo partido de Liga de Campeones contra el Atalanta italiano, por la ida de los octavos de final, el internacional brasileño expresó su deseo de llevar al Madrid "hasta la final".



Asimismo, Vinicius aún se ve "ganando el Balón de Oro" y citó entre las grandes estrellas del futuro a jóvenes jugadores como Jadon Sancho, Erling Haaland (Borussia Dortmund) y Ansu Fati (Barcelona), entre otros. EFE