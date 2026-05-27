Final de Conference League: Crystal Palace vs Rayo Vallecano

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El tercer torneo más importante a nivel de clubes en Europa tendrá el cierre de su recorrido este miércoles 27 de mayo con dos protagonistas que irán por el título: Crystal Palace vs Rayo Vallecano.

¡Final de la primera parte! Se van al descanso 0-0

45+1' Tyrick Mitchell falla una clara jugada para el Crystal Palace. Saltó para rematar un centro en el área completamente solo y envió su cabezazo ligeramente desviado del poste derecho.

32' Rayo Vallecano sigue dominando las acciones del partido. Crystal Palace aún no reacciona.

25' ¡La tuvo Alemao (Rayo Vallecano)! Desperdició una gran oportunidad, tras rematar un buen centro en el área y pasar rozando el poste derecho.

16' Álvaro García (Rayo Vallecano) lo buscó con un pase al área, rechazado por la defensa. El cuadro español se acerca.

1' Inicia el partido en el Red Bull Arena

Alineación del Rayo Vallecano

Alineación del Crystal Palace