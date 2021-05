Federación belga presiona para vacunar a la selección antes de la Eurocopa

Eurocopa

Miércoles 19| 7:39 am





La Federación belga de fútbol quiere que los jugadores y el equipo técnico que conformarán la selección de cara a la Eurocopa sean vacunados contra la Covid-19 antes del torneo, como ocurrirá con los deportista que compitan en los Juegos Olímpicos de Tokio un mes después.



"No debemos olvidar que estos son embajadores de Bélgica, que se les observará mucho durante un mes. No debemos correr el riesgo de tener un clúster en el equipo, no estaría bien visto", dijo el presidente de la Federación belga, Mehdi Bayat, en declaraciones que recoge este miércoles la radiotelevisión pública RTBF.



Según el diario DH Les Sports, los "Diablos rojos" serán considerados prioritarios, la decisión se anunciará este mismo miércoles y las dosis se les administrarán en el centro de vacunación de Heysel, donde se ubicaba el famoso estadio de fútbol de Bruselas que registró una fatal avalancha de aficionados en 1985.



El máximo responsable de la Unión Real Belga de Sociedades de Fútbol-Asociación (URBSFA) precisó que el objetivo de la Federación "no es sólo vacunar el equipo, sino también quizás usar su imagen para asegurarse de que la población que aún duda sobre la vacunación apruebe el curso".



Los 26 internacionales belgas convocados por el seleccionador, Roberto Martínez, así como el equipo técnico se concentrarán en Bélgica el 31 de mayo y viajarán San Petersburgo el 11 de junio, para medirse contra Rusia al día siguiente.



Los futbolistas de Bélgica no entrarían por ahora en los grupos a los que se está administrando la vacuna y la federación busca que se les otorgue la misma consideración que a los deportistas olímpicos belgas, que serán considerados como prioritarios en la campaña de vacunación contra el coronavirus de cara a los Juegos Olímpicos programados en Tokio entre los próximos 23 de julio y 8 de agosto.



El contingente belga para los Juegos de Tokio será de unos 170 deportistas olímpicos y otros 55 paralímpicos, mientras que el efectivo futbolístico belga para la Eurocopa no llegará al centenar de personas.



"Dado el pequeño número de deportistas concernidos por la decisión, el impacto en la campaña de vacunación será prácticamente inexistente", señaló a inicios de abril el director de alto rendimiento del COIB, Olav Spahl, tras el acuerdo para proteger a los atletas olímpicos. / EFE