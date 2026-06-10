El Barça descarta la opción de compra por Rashford pero no cierra la puerta

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Giro de guion en las oficinas del Spotify Camp Nou. El FC Barcelona ha tomado la firme decisión de no activar la opción de compra obligatoria de 30 millones de euros por Marcus Rashford, una ventana económica que expira de forma definitiva en los próximos cinco días. Con esta postura, el internacional inglés tiene programado su regreso formal al Manchester United una vez concluya su contrato de préstamo el 30 de junio.

A pesar de haber firmado una campaña notable en el fútbol español bajo las órdenes del club catalán, las conocidas limitaciones financieras de la entidad azulgrana han vuelto a condicionar la planificación deportiva, obligando a priorizar otras operaciones en el mercado de fichajes.

Abiertos a una nueva negociación

La resolución de no desembolsar los 30 millones de euros en un traspaso definitivo no significa necesariamente el fin de Rashford vistiendo la camiseta del Barça. La directiva técnica contempla con buenos ojos la continuidad del extremo y está totalmente dispuesta a entablar nuevas conversaciones para retenerlo.

El escenario ideal para el conjunto barcelonista pasa por pactar un segundo periodo de préstamo consecutivo, o bien explorar fórmulas financieras alternativas que reduzcan el impacto inmediato en sus cuentas.

El Manchester United tiene la última palabra

La viabilidad de esta operación secundaria recae por completo en los despachos de Old Trafford. Hasta el momento, la postura de la directiva de los Red Devils ha sido estricta, priorizando una venta definitiva por el valor total de la cláusula. Sin embargo, el Barcelona confía en que, si el club inglés flexibiliza sus exigencias y "abre la puerta" a renegociar las condiciones, los canales de comunicación se reactivarán de inmediato.

El futuro a corto plazo del delantero entra en una fase de incertidumbre justo antes del inicio de los torneos internacionales de verano, donde se espera que su situación contractual siga copando los focos del mercado europeo.