De los Grammys al Camp Nou: Olivia Rodrigo protagonizará la camiseta del Barça en el Clásico

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona continúa fusionando el fútbol de élite con los fenómenos globales de la música. El club ha confirmado oficialmente que Olivia Rodrigo, la ganadora de múltiples premios Grammy y referente de la generación Z, será la próxima artista en estampar su sello en la icónica camiseta azulgrana para el enfrentamiento ante el Real Madrid el próximo 10 de mayo de 2026.

Esta colaboración, enmarcada en el acuerdo con Spotify, sigue la estela de leyendas y estrellas contemporáneas como los Rolling Stones, Rosalía, Karol G y, más recientemente, Ed Sheeran. Con tan solo 23 años, Rodrigo se convierte en la artista más joven en recibir este honor, consolidando la estrategia del club de conectar con audiencias más jóvenes a nivel internacional.

Una pieza de coleccionista

El logotipo de la cantante de éxitos como "vampire" y "good 4 u" lucirá en el pecho de los jugadores durante el duelo en el renovado Spotify Camp Nou. Como ya es tradición en estos lanzamientos, el club pondrá a la venta dos versiones exclusivas:

Edición limitada: Una tirada de 1,899 unidades con el logotipo de la artista.

Edición signed: Una serie ultra-exclusiva de solo 22 camisetas firmadas por los jugadores titulares de los equipos masculino y femenino, además de unas pocas unidades firmadas por la propia Rodrigo que podrían alcanzar precios cercanos a los 3,000 euros.

El "efecto Rodrigo" en Barcelona

La elección de Olivia Rodrigo no es casual. La artista se encuentra en plena promoción de su nuevo material discográfico, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, cuyo lanzamiento está previsto para junio. Además, se espera que la cantante realice una aparición especial en la ciudad condal coincidiendo con el fin de semana del Clásico, aumentando la expectación global por el partido.

"Ver mi logo en una camiseta del FC Barcelona para el Clásico es algo que todavía no puedo procesar", declaró la artista. "Ha sido increíble ver cómo la camiseta cobraba vida".

El estreno será femenino

Siguiendo la política de igualdad y visibilidad del club, el estreno oficial del logotipo de Olivia Rodrigo no será en el Clásico masculino. El Barça Femení será el primero en lucir la equipación especial durante su partido de Liga F contra el Levante UD el 6 de mayo, cuatro días antes de que el equipo de Hansi Flick haga lo propio ante el conjunto blanco.

Con este movimiento, el Barcelona no solo busca los tres puntos en el campo, sino también liderar la conversación digital en una jornada donde los ojos de todo el mundo estarán puestos en el círculo central del Camp Nou.