Cristiano Ronaldo rompe el silencio sobre su abandono a Portugal: "contaré la verdad"

En las últimas horas el nombre de Cristiano Ronaldo ha estado en el centro del debate y no precisamente por lo que mejor sabe dentro de la cancha, que es jugar, sino por lo que ha generado fuera de ella.

El delantero portugués abandonó la concentración de la selección, después de quedarse sin jugar ni un minuto contra el equipo de Noruega, lo que generó todo tipo de runrún.

Esa situación generó una tensión con su técnico, Jorge Jesús, en la previa del partido ante Dinamarca por la UEFA Nations League.

Tras lo ocurrido, después también de las palabras de su entrenador, el atacante salió al paso, rompió el silencio y dejó unas declaraciones.

Las palabras de Cristiano Ronaldo

El histórico goleador escribió un mensaje en redes sociales y por allí prometió prepararse para contar su versión de su salida de la concentración.

“Tras la conferencia de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y a raíz de una conversación con el Presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, he decidido abandonar el campamento de entrenamiento de la Selección Nacional”, comentó inicialmente.

Y agregó: “A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al cual siempre me he dedicado”.

Después de esos párrafos con cierta incertidumbre el propio Cristiano Ronaldo quiso devolver la atención a sus compañeros de selección: “Ahora es el momento de desear suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo”.