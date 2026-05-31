Arranque de emociones en el Torneo Maurice Revello: Túnez golea y China golpea primero

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El fútbol juvenil de selecciones volvió a vestirse de gala con el inicio de una nueva edición del prestigioso Torneo Maurice Revello (históricamente conocido como las Esperanzas de Toulon). La jornada inaugural de este domingo, enfocada exclusivamente en el Grupo A, brindó los primeros destellos de lo que promete ser un certamen de altísima intensidad, dejando a las delegaciones asiáticas y africanas en el centro de los reflectores.

Túnez impone su ley ante la RD del Congo (0-3)

El plato fuerte del día estuvo a cargo del combinado sub-20 de Túnez, que firmó un debut categórico al pasarle por encima a la República Democrática del Congo con un contundente 3-0.

Los tunecinos controlaron el pulso del encuentro desde la primera mitad, canalizando su volumen de juego ofensivo y forzando errores en la zaga congoleña. La figura del encuentro fue el atacante Omar Ben Ali, quien abrió la cuenta desde el punto penal al minuto 25' tras una oportuna revisión del VAR. Justo antes del descanso, al 44', Dhirar Brik puso tierra de por medio con una gran definición para el 2-0.

Lejos de conformarse, Túnez selló el partido en el complemento. Nuevamente Ben Ali apareció en el corazón del área a los 63' para dictaminar el tercer gol definitivo, asegurando tres puntos de oro que posicionan a su selección como el líder provisional del sector gracias a la diferencia de goles.

China resiste y se lleva los tres puntos ante Arabia Saudita (1-0)

A primera hora, el choque entre colosos asiáticos deparó un trámite mucho más cerrado y táctico. La selección sub-20 de China logró una valiosa e inteligente victoria por 1-0 ante el seleccionado sub-23 de Arabia Saudita.

A pesar de la diferencia de edad en las plantillas y del favoritismo con el que partía el cuadro saudí, el bloque defensivo chino se mostró sumamente ordenado. Un solitario gol en la primera mitad bastó para que el conjunto de los "Dragones" se llevara el triunfo y sumara sus primeras tres unidades, dejando a los saudíes obligados a remar contracorriente en las próximas jornadas.

Próxima jornada

La acción del Maurice Revello no se detiene y este lunes 1 de Junio será el turno del debut para el Grupo B, donde escuadras americanas, europeas y africanas buscarán emular el ritmo de la primera jornada: