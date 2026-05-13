Copa Mundial de Futbol

Adiós al protagonismo individual: La FIFA revoluciona el protocolo de entrada al campo

Tras los ensayos realizados en el Mundial de Clubes, el organismo busca un modelo de entrada que resalte la importancia del bloque colectivo, distanciándose del espectáculo individualista característico de la NBA pero manteniendo un toque moderno y promocional

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Eimy Carta
Miércoles, 13 de mayo de 2026 a las 11:39 am
Adiós al protagonismo individual: La FIFA revoluciona el protocolo de entrada al campo
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En un giro inesperado hacia la sobriedad y el espíritu de equipo, la FIFA ha decidido poner fin a las entradas individuales de los jugadores antes de los partidos de la Copa del Mundo. Esta medida, que ya fue puesta a prueba durante el reciente Mundial de Clubes, busca redefinir la estética visual del fútbol antes de que ruede el balón.

Hasta ahora, la tendencia global (influenciada en gran medida por las retransmisiones televisivas) apuntaba a un desfile de figuras, similar al que se vive en los túneles de vestuarios o presentaciones de la NBA. Sin embargo, la FIFA ha optado por cortar de raíz este estilo. La organización considera que el fútbol debe volver a sus raíces colectivas, evitando que el foco mediático se centre exclusivamente en nombres propios antes del inicio del encuentro.

En busca de una "tercera vía"

A pesar de la eliminación de los desfiles individuales, la FIFA no regresará simplemente al modelo tradicional de salida en fila india sin ningún atractivo comercial. Actualmente, el organismo rector se encuentra probando una nueva forma de entrada que equilibre dos objetivos clave:

  1. Promoción integral: Dar visibilidad a todos los integrantes de la plantilla, no solo a los capitanes o goleadores.

  2. Identidad futbolística: Mantener un estilo propio que no imite el "show" estadounidense, priorizando la solemnidad de los himnos y la presencia del equipo como unidad.

Esta nueva normativa promete cambiar la experiencia del espectador en el próximo Mundial, donde la coreografía previa al pitido inicial será más coral y menos individualista, marcando una clara línea divisoria entre el espectáculo del baloncesto y la tradición del balompié.

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