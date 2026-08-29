Sydney Sweeney luce atrevida lencería para su línea de ropa interior

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La actriz Sydney Sweeney protagonizó la nueva campaña publicitaria de Syrn, la firma de lencería que lanzó este año. Durante el comercial, la actriz lució piezas atrevidas que causó furor en redes sociales. El lanzamiento está programado para el 1 de septiembre, temática que gira en torno a la celebración del cumpleaños número 29 de la estrella de Euphoria, el próximo 12 de septiembre.​El material audiovisual presenta a Sydney en una cocina utilizando un conjunto de lencería mientras hornea, para luego avanzar hacia secuencias donde aparece sin la parte superior de la ropa, utilizando pequeños pasteles para cubrir su pecho.En otro de los momentos destacados, Sweeney luce un conjunto negro con liguero y medias mientras se desplaza sobre una mesa hacia un pastel de cumpleaños para probar el glaseado.

Syrn, la

nueva línea de Sydney

​“Celebra mi mes de cumpleaños con mi nueva colección de Syrn”, compartió la actriz en sus redes, desatando una ola de reacciones virales entre sus seguidores, quienes destacaron tanto el concepto creativo como los particulares elementos de repostería del audiovisual.

​Fundada a principios de 2026 tras un proceso de desarrollo iniciado en 2024,

Syrn

busca diferenciarse en el sector textil mediante la inclusión. Sweeney ha enfatizado que la marca cuenta con un equipo de diseñadoras exclusivamente femeninas y una variada representación de tipos de cuerpo en sus modelos, un enfoque que impulsó una alta demanda y agotó sus existencias rápidamente tras su debut en el mercado.