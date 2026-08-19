Silvia Maestre en exclusiva: Los retos, la preparación y el éxito detrás de la reina de América

Suscríbete a nuestros canales

Después de una destacada participación en Polonia, Silvia Maestre, Miss Supranational Venezuela, regresó al país como Miss Supranational Américas, un título que conquistó con esfuerzo, preparación y con Venezuela en el corazón.

A su llegada ofreció declaraciones para el Bloque Dearmas, donde conversó sobre su paso por el certamen internacional, los retos que enfrentó, su fortaleza en medio de la concentración y cómo la nación se unió por un mismo fin: apoyarla desde la distancia.

La reina venezolana pisó el escenario del Miss Supranational con un mensaje de resiliencia, una característica que identifica al venezolano. Por ello, su traje típico “La Guaira Renace”, diseñado por Dan Rojas, es el reflejo de un pueblo que se levanta.

Silvia Maestre, Miss Supranational Venezuela / Cortesía FRANCISCO ANDARA

Maestre, después del doblete sísmico, se abocó a llevar ayuda a los más necesitados, a pesar del dolor de haber perdido a familiares en la tragedia, demostrando la capacidad de continuar frente a las adversidades.

Por su parte, durante la concentración sobresalió como una de las mejores en pasarela junto a Miss Supranational Brasil en la prueba “Supra Top Model”, una actividad en la que destacó al obtener el segundo lugar.

La beldad criolla compartió detalles de sus compromisos con la organización, así como un mensaje a su sucesora. Para conocer más sobre Silvia Maestre y su recorrido por el Miss Supranational 2026, puedes acceder a la entrevista.